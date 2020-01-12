Ледовая переправа через Каму в Татарстане заработала в штатном режиме

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня ледовая переправа в Елабужском районе Татарстане через реку Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района заработала в штатном режиме.

Ранее вчера ООО «Камские переправы» приостановило работу ледовой переправы в связи с образованием колеи на вновь намороженном слое льда

Напомним, переправа была открыта 3 декабря 2019 года. По ней могут проезжать транспортные средства с допустимой массой до 2,5 тонн.