Ледовая переправа через Каму в Татарстане заработала в штатном режиме
Сегодня ледовая переправа в Елабужском районе Татарстане через реку Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района заработала в штатном режиме.
Ранее вчера ООО «Камские переправы» приостановило работу ледовой переправы в связи с образованием колеи на вновь намороженном слое льда
Напомним, переправа была открыта 3 декабря 2019 года. По ней могут проезжать транспортные средства с допустимой массой до 2,5 тонн.Общество Татарстан
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