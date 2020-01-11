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В Татарстане вновь закрыли ледовую переправу через Каму

14:53, 11.01.2020
В Татарстане вновь закрыли ледовую переправу через Каму
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

ООО «Камские переправы» сегодня с 10.00 приостановило работу ледовой переправы в Елабужском муниципальном районе Татарстана через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.

Эта мера связана с образованием колеи на вновь намороженном слое льда. Дата и время возобновления работы переправы будут сообщены отдельно, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что накануне переправу закрывали для расчистки дороги от снега. Она была открыта 3 декабря 2019 года.

Общество Татарстан
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