В Татарстане вновь закрыли ледовую переправу через Каму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

ООО «Камские переправы» сегодня с 10.00 приостановило работу ледовой переправы в Елабужском муниципальном районе Татарстана через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.

Эта мера связана с образованием колеи на вновь намороженном слое льда. Дата и время возобновления работы переправы будут сообщены отдельно, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что накануне переправу закрывали для расчистки дороги от снега. Она была открыта 3 декабря 2019 года.