Мальдивы могут войти в группу «Россия — Исламский мир»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономики Мальдивской Республики Файйаз Исмаил обсудили возможность присоединения государства к группе стратегического видения «Россия — Исламский мир».



Также Минниханов предложил делегации Мальдив принять участие в KazanSammit. В ответ Исмаил выразил готовность развивать сотрудничество с Татарстаном, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

Ранее сообщалось, что в 2020 году заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» пройдет в городе Джидда Саудовской Аравии.