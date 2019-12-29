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Мальдивы могут войти в группу «Россия — Исламский мир»

17:20, 29.12.2019
Мальдивы могут войти в группу «Россия — Исламский мир»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономики Мальдивской Республики Файйаз Исмаил обсудили возможность присоединения государства к группе стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Также Минниханов предложил делегации Мальдив принять участие в KazanSammit. В ответ Исмаил выразил готовность развивать сотрудничество с Татарстаном, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

Ранее сообщалось, что в 2020 году заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» пройдет в городе Джидда Саудовской Аравии.

ОбществоВласть Татарстан
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