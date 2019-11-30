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Следующее заседание группы «Россия — Исламский мир» состоится в Саудовской Аравии

04:23, 30.11.2019
Следующее заседание группы «Россия — Исламский мир» состоится в Саудовской Аравии
Фото: tatarstan.ru

В 2020 году заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» пройдет в городе Джидда Саудовской Аравии.

«Мы получили приглашение провести следующее заседание группы в королевстве Саудовская Аравия, с благодарностью принимаем его, и рассчитываем увидеть всех вас в следующем году на заседании группы в Джидде», — сказал председатель, президент Татарстана Рустам Минниханов.

О сроках проведения заседания станет известно позднее.

ОбществоВласть Татарстан
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