Следующее заседание группы «Россия — Исламский мир» состоится в Саудовской Аравии

В 2020 году заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» пройдет в городе Джидда Саудовской Аравии.



«Мы получили приглашение провести следующее заседание группы в королевстве Саудовская Аравия, с благодарностью принимаем его, и рассчитываем увидеть всех вас в следующем году на заседании группы в Джидде», — сказал председатель, президент Татарстана Рустам Минниханов.

О сроках проведения заседания станет известно позднее.