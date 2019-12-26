«Левада-центр» назвал главное событие года

Большинство россиян считают главным событием уходящего года пенсионную реформу и ее последствия, следует из опроса «Левада-центра».

Реформу посчитали важным событием 44% опрошенных. 38% респондентов назвали лесные пожары в Сибири, а 30% — наводнение в Иркутской области.

Четвертым по значимости событием года россияне посчитали открытие железнодорожной части Крымского моста, такое мнение выразили 29% опрошенных. 24% респондентов отметили участие России в войне в Сирии.

Одинаковое количество проголосовавших — 21% — посчитали событиями года отстранение России от международных спортивных соревнований из-за допингового скандала и гибель 14 моряков в Баренцевом море при пожаре в глубоководном аппарате «Лошарик».

18% респондентов вспомнили об удачной посадке пассажирского самолета на кукурузное поле вблизи Жуковского. 17% опрашиваемых назвали событиями года взрывы бытового газа в жилых домах и антикоррупционные расследования, аресты высокопоставленных чиновников.

Ранее поисковик «Яндекс» опубликовал рейтинг наиболее популярных тем уходящего года. В рейтинге поисковых запросов лидируют мировой чемпионат WorldSkills-2019, выборы в Госсовет Татарстана и запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» в Казани.

