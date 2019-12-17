В Госдуме настаивают на бесплатной маркировке домашних животных

Обязательная маркировка домашних животных должна быть бесплатной для владельцев, а в течение первых нескольких лет добровольной.

Законопроект о маркировке представит Минсельхоз РФ. Предлагается ввести обязательное чипирование и татуирование домашних животных. В перечень должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что основное требование к документу — это бесплатность процедуры.

«У нас есть значимые социальные требования к этому документу, и самое важное — это бесплатность процедуры, чтобы включение животных в базу данных не стало дополнительным финансовым бременем, — подчеркнул глава комитета», цитирует Бурматова «Российская газета».

Планировалось, что законопроект о маркировке домашних животных внесут в Госдуму до конца года.