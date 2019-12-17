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В 2020 году россиян ждут 8 коротких рабочих недель

08:08, 17.12.2019
В 2020 году россиян ждут 8 коротких рабочих недель
Фото: pixabay.com

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях на 2020 год. Календарь праздников в будущем году таков, что 8 рабочих недель окажутся сокращенными.

Короткие недели охватывают январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь.

Новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря — рабочие дни, ранее напомнили в ведомстве. Зато рабочая неделя 2020 года, начнется в четверг, 9 января, и продлится всего два дня.

Ранее в казанском Кремле рассказали, почему 31 декабря не планируют сделать выходным.

Общество Татарстан
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