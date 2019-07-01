В России с 1 июля повышена плата за услуги ЖКХ

С 1 июля в России будет на 2,4% проиндексирована плата граждан за коммунальные услуги. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 12 ноября 2018 года №1347.

Ранее тарифы индексировали раз в год примерно на 4%. Это происходило 1 июля.

В 2019 году в связи с повышением ставки НДС до 20% было принято решение провести две индексации: 1 января — на 1,7% и 1 июля — на 2,4%.



Подробнее о том, каких еще изменений ждать россиянам с 1 июля, читайте в материале.