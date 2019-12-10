Из Казани откроется прямой рейс в Салехард

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С 3 января 2020 года Казань и Салехард свяжет новое воздушное сообщение. Совершать рейс самолеты будут каждую пятницу.

Как сообщает портал мэрии Казани, из столицы РТ самолет будет отправляться в 3.50 с посадкой в аэропорту Салехарда в 10.00. Обратно из Салехарда лайнер будет вылетать по понедельникам в 16.40, посадка в аэропорту Казани запланирована на 19.00.

Рейс будут выполнять канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

Ранее появилась информация, что в России увеличатся цены на авиабилеты.