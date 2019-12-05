Казанский Кремль заинтересовался опытом Финляндии по переработке отходов

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Республиканские власти собираются заняться вопросом сортировки и переработки отходов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, Кремль решил подойти к вопросу обращения с отходами системно. Так Рустам Минниханов провел встречу в делегацией из Финляндии, бизнесмены которой предложили свой опыт работы по обращению с отходами. Предложения вызвали интерес Минниханова. Минэкологии РТ и Минстрою РТ поручено их рассмотреть, передает “Татар-Информ”.

Ранее депутаты Казгордумы заявили, что в республике необходимо разработать четкий регламент по сбору мусора, обязать всех жителей и организации разделять отходы и наказывать за эти нарушения.