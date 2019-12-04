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Роспотребнадзор нашел виновных в нашествии грызунов на центр Казани

13:59, 04.12.2019 1
Роспотребнадзор нашел виновных в нашествии грызунов на центр Казани
Фото: wikimedia.org/ Dgeise

Татарстанское управление Роспотребнадзора прокомментировало сообщения о нашествии грызунов на центр Казани. Ведомство отмечает, что ответственных пригласили для составления административных протоколов.

Обследование центра города показало, что нарушения есть, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Ответственные за нарушения приглашены в управление для составления протоколов. Также им вручили предписания об устранении нарушений.

Напомним, что на нашествие крыс жители Казани стали жаловаться еще в сентябре. В отвечающих за дератизацию организациях заверили в регулярности проводимых против грызунов мер.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:19
    а почему скромно умолчали о виновниках???
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