Роспотребнадзор нашел виновных в нашествии грызунов на центр Казани

Татарстанское управление Роспотребнадзора прокомментировало сообщения о нашествии грызунов на центр Казани. Ведомство отмечает, что ответственных пригласили для составления административных протоколов.

Обследование центра города показало, что нарушения есть, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Ответственные за нарушения приглашены в управление для составления протоколов. Также им вручили предписания об устранении нарушений.

Напомним, что на нашествие крыс жители Казани стали жаловаться еще в сентябре. В отвечающих за дератизацию организациях заверили в регулярности проводимых против грызунов мер.