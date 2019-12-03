Врачи назвали пять основных групп заболеваний у детей в Татарстане

Казанские врачи рассказали о пяти основных группах заболеваний у детей в России, в частности в Татарстане.

Так, на первом месте стоят заболевания органов дыхания. В частности, ОРВИ, которая всегда распространена среди детей. Помимо этого, часто встречаются болезни системы кровообращения, органов пищеварительной системы, заболевания эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата и глаз, передает «Татар-информ».

«Это школьно обусловленные заболевания. Есть даже научные труды, которые доказывают, что со временем к 11-му классу эти заболевания имеют рост. Сейчас даже нацпроектом «Здравоохранение» поставлена задача мониторить эти заболевания, чтобы деток мы сразу брали на диспансерный учет и наблюдение, чтобы не было хронизации заболеваний», — рассказала замглавврача ДРКБ Альмира Мустафаева.

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