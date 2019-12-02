Хабиров переназначил Владимира Спеле главой Госкомитета Башкирии по делам юстиции

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении главы Госкомитета РБ по делам юстиции. Им вновь стал Владимир Спеле.

Документ подписан и опубликован 2 декабря.

Владимир Спеле родился 8 июня 1969 года. Комитетом он руководит с 2016 года. До этого чиновник 10 лет возглавлял Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности Башкортостана. С 2001 по 2006 год он занимал пост министра юстиции РБ.