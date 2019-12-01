В Токио прошел митинг с требованием вернуть Курильские острова

В японском Токио прошел Митинг с требованием возврата «северных территорий» - южнокурильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В митинге приняли участие 500 человек. Они заявили о готовности и далее продолжать деятельность за возвращение Японии этих островов. Выступивший на митинге министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это заявил о готовности вести просветительскую работу среди населения и углублять гуманитарные обмены с жителями островов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на NHK.



Митинг 1 декабря проводится ежегодно с 1945 года, когда мэр города Немуро на Хоккайдо подал соответствующее прошение главному штабу оккупационных войск.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами. Российский лидер в ответ заявил, что Россия будет стремиться к его заключению.