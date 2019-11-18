СМИ: в Татарстане зафиксировали попытки иностранного вмешательства

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев сообщил, что в ближайшее время будет подготовлен законопроект по противодействию организованной антироссийской деятельности в интернете. Речь идет о онлайн-лагерях, в которых ведется подготовка и координация людей и организаций, работающих на подрыв суверенитета страны.

Документом будут вноситься поправки в Уголовный кодекс России, где сейчас не предусмотрено наказание за подобную деятельность.

Чаще всего попытки вмешательства происходят в Татарстане, а также в Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане и т. д. Управление этой деятельностью идет из США, Великобритании, Испании, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы, пишут «Известия».



Комиссия Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ утверждает, что факты такого вмешательства замечены в 19 регионах страны. Речь идет о работе зарубежных НКО и СМИ.