Власти Татарстана ждут в Казани на новогодние праздники 150 тыс. туристов

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил на пресс-конференции, что в новогодние каникулы Казань готовится принять более 150 тыс. туристов.

По его словам, каждый день новогодних каникул жителей и посетителей Казани ждут праздничные мероприятия во Дворце водных видов спорта, в парках и скверах, пишет «Татар-информ». В том числе пройдет зимний фестиваль «КышДаКар-фест».

Ранее сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань. Столица Татарстана заняла четвертое место — после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На пятом месте оказался Великий Устюг.