Казань вошла в топ-5 российских городов, где лучше всего знают английский язык

Казань вошла в пятерку городов России, жители которых прекрасно владеют английским языком. Таковы результаты исследования EF Education First, в котором участвовали 2,3 миллиона респондентов из 100 стран.

Согласно результатам международного теста на знание лексики и грамматики языка, лучше всего английский язык знают в Санкт-Петербурге, средний балл здесь составил 54,94. Далее идут Москва (53,86), Екатеринбург(52,47), Владивосток (52,21). В столице Татарстана средний балл составил 50,44.

Среди российских регионов лидерами оказались Челябинская (54,28), Тульская (54,16), Московская (53,04), Нижегородская (53,03) и Ярославская (52,86) области.

Кроме того, выяснилось, в каких странах мира лучше всего знают английский как неродной. В топ-5 вошли Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Сингапур.

Россия находится в данном рейтинге посередине и занимает 48-ю строчку. Хуже всего английский язык знают в Кот-д'Ивуаре, Саудовской Аравии, Киргизии, передает пресс-служба Министерства образования РТ.

Ранее Казань вошла в пятерку «умных городов».