Казань вошла в топ-5 «самых умных городов»

Сервис по бронированию жилья Tvil составил рейтинг городов, в которых, по мнению пользователей, самый высокий уровень развития науки и технологий.

В этом рейтинге «самых умных городов» Казань заняла пятое место, разделив его с Екатеринбургом. За эти города проголосовали 11,11% пользователей.

Лидером рейтинга является Санкт-Петербург — за него проголосовали почти 30% опрошенных. В целом рейтинг выглядит следующим образом: