Казань вошла в топ-5 «самых умных городов»
Сервис по бронированию жилья Tvil составил рейтинг городов, в которых, по мнению пользователей, самый высокий уровень развития науки и технологий.
В этом рейтинге «самых умных городов» Казань заняла пятое место, разделив его с Екатеринбургом. За эти города проголосовали 11,11% пользователей.
Лидером рейтинга является Санкт-Петербург — за него проголосовали почти 30% опрошенных. В целом рейтинг выглядит следующим образом:
- 1. Санкт-Петербург, 29,17%.
- 2. Москва, 22,22%.
- 3. Новосибирск, 12,5%.
- 4—5. Казань и Екатеринбург, 11,11%.
- 6. Нижний Новгород, 5,56%.
- 7—8. Сочи и Севастополь, 2,78%.
- 9—10. Красноярск и Уфа, 1,39%.
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