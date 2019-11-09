Новости общества

23:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань вошла в топ-5 «самых умных городов»

23:24, 09.11.2019
Казань вошла в топ-5 «самых умных городов»

Сервис по бронированию жилья Tvil составил рейтинг городов, в которых, по мнению пользователей, самый высокий уровень развития науки и технологий.

В этом рейтинге «самых умных городов» Казань заняла пятое место, разделив его с Екатеринбургом. За эти города проголосовали 11,11% пользователей.

Лидером рейтинга является Санкт-Петербург — за него проголосовали почти 30% опрошенных. В целом рейтинг выглядит следующим образом:

  • 1. Санкт-Петербург, 29,17%.
  • 2. Москва, 22,22%.
  • 3. Новосибирск, 12,5%.
  • 4—5. Казань и Екатеринбург, 11,11%.
  • 6. Нижний Новгород, 5,56%.
  • 7—8. Сочи и Севастополь, 2,78%.
  • 9—10. Красноярск и Уфа, 1,39%.
ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров