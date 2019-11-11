Опрос: только 2% россиян полностью отказались от наличных денег

89% населения России регулярно пользуются наличными и только 2% полностью отказались от них. Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 рублей наличными. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного 24–30 октября среди 1616 совершеннолетних жителей 137 городов и сельских поселений в 50 регионах методом личного интервью.



На втором месте по частоте использования после наличных оказались дебетовые банковские карты — 58% респондентов. 15% опрошенных расплачиваются кредитными картами, еще 13% перешли на бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или др.).

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала.