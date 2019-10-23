В Казани представят модель идентичности города

В ЦСК «Смена» 28 октября пройдет открытая презентация результатов исследования — «Казань. Модель идентичности». Оно проводилось в рамках проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань».

С начала года группу казанских исследователей интересовали ответы на следующие вопросы: что представляет собой Казань, как ее видят горожане и почему она такая, какая есть сейчас.

Первый этап исследования был посвящен подходам к определению «видения» историко-культурных смыслов города и его уникальных исторических качеств. Второй этап исследования будет посвящен тому, чем живет город сейчас. Исследователи узнают, что важно сохранить в городе для будущего развития, что вдохновляет горожан в Казани и какой они хотят ее видеть.

После презентации результатов исследования начнется обсуждение, в ходе которого исследователи и участники мероприятия спроектируют второй этап работ.

Казанцам расскажут о том, какие события сформировали образ города, что отличает столицу республики от других городов и как это отражается в современном пространстве и эмоциональном восприятии города, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку лидеров самых красивых городов для осеннего путешествия.

