Казань вошла в топ-3 самых красивых городов для осеннего путешествия

Ассоциация туроператоров России составила перечень самых популярных туристических направлений этой осени внутри страны. Казань заняла третью строчку в топ-5 рейтинга.

Самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург, за ним следует Москва. Четвертую строчку занимают туры по Золотому кольцу, пятую — туры в Калининград.

За пределами топ-5 оказались такие популярные направления, как Великий Устюг, маршруты в рамках «Серебряного ожерелья», автобусные туры выходного дня из Москвы.

В ассоциации отмечают, что по сравнению с минувшим годом рейтинг не претерпел сильных изменений.

