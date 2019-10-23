Новости общества

08:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань вошла в топ-3 самых красивых городов для осеннего путешествия

02:31, 23.10.2019
Казань вошла в топ-3 самых красивых городов для осеннего путешествия
Фото: realnoevremya.ru

Ассоциация туроператоров России составила перечень самых популярных туристических направлений этой осени внутри страны. Казань заняла третью строчку в топ-5 рейтинга.

Самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург, за ним следует Москва. Четвертую строчку занимают туры по Золотому кольцу, пятую — туры в Калининград.

За пределами топ-5 оказались такие популярные направления, как Великий Устюг, маршруты в рамках «Серебряного ожерелья», автобусные туры выходного дня из Москвы.

В ассоциации отмечают, что по сравнению с минувшим годом рейтинг не претерпел сильных изменений.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров