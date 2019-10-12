Эксперт рассказал, как влияет человеческий фактор на кражу данных

Руководитель отдела аналитики компании SearchInform Алексей Парфентьев в интервью «Реальному времени» заявил, что человеческий фактор в историях с кражей данных очень важен.

По его словам, чтобы предотвратить схожие инциденты на ранней стадии, недостаточно систем, которые предотвращают утечку в момент или просто блокируют доступ в реальном времени.

«Необходимо понимать, что воровство данных — это целый процесс, к которому человек готовится заранее. И сейчас перед всем IT-миром стоит вопрос: «Как увидеть этот процесс на максимально раннем этапе — на уровне намерений?». Чтобы решить эту проблему, защитные программы научились не просто останавливать утечки информации, но и анализировать высказывания сотрудников, оценивать их лояльность и так далее. Однако и это не самый первый этап. Программы развиваются в сторону оценки пользовательского поведения, профилирования сотрудников, что позволяет спрогнозировать намерение тогда, когда потенциальный мошенник еще никак себя не проявляет. Оценивается психотип человека, связанные с ним риски и многое другое. Это направление сейчас считается наиболее перспективным, мы пошли этим же путем, — резюмирует собеседник нашего издания.

Подробнее об утечке данных — в материале «Реального времени».