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Группа «Кино» выступит спустя 30 лет после распада

23:31, 12.10.2019
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет после распада
Фото: ru.wikipedia.org

Группа «Кино» спустя 30 лет после распада даст два концерта. Выступления пройдут 31 октября 2020 года в петербургском Ледовом дворце и 21 ноября 2020 года на московской «ВТБ Арене».

Согласно анонсу концертов, на них прозвучит голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей». Также выступят гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Продюсером выступлений станет сын Виктора Цоя Александр.

Ранее в России выпустили последнюю песню Виктора Цоя под названием «Атаман».

ОбществоКультура
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