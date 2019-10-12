Группа «Кино» выступит спустя 30 лет после распада

Группа «Кино» спустя 30 лет после распада даст два концерта. Выступления пройдут 31 октября 2020 года в петербургском Ледовом дворце и 21 ноября 2020 года на московской «ВТБ Арене».



Согласно анонсу концертов, на них прозвучит голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей». Также выступят гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Продюсером выступлений станет сын Виктора Цоя Александр.

Ранее в России выпустили последнюю песню Виктора Цоя под названием «Атаман».