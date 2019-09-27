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Прокуратура в ЮФО нашла в сети 1,5 тысячи школьников-«колумбайнеров»

22:30, 27.09.2019
Прокуратура в ЮФО нашла в сети 1,5 тысячи школьников-«колумбайнеров»
Фото: pixabay.com

После трагических событий в Керчи, где студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении осенью прошлого года, прокуратура провела масштабную профилактическую работу.

В ходе этой работы 1,5 тыс. интернет-пользователей среди молодежи, которые пропагандировали «колумбайн-сообщества» и выступали за насилие в школе. Как рассказал начальник управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов, всех этих пользователей заблокировали.

Кроме того, в ходе работы в других регионах правоохранительные органы смогли предотвратить теракт, планируемый одним молодым человеком в Адыгее, передает «Интерфакс».

Ранее в МВД сообщили, что в этом году в Татарстане и еще восьми регионах России полицейские нашли несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам.

Справка

Колумбайнеры — подростки, которые интересуют массовым убийством в американской школе «Колумбайн». 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд напали на остальных учеников и персонал этой школы с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще 23 человека.

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