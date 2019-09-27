Прокуратура в ЮФО нашла в сети 1,5 тысячи школьников-«колумбайнеров»

После трагических событий в Керчи, где студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении осенью прошлого года, прокуратура провела масштабную профилактическую работу.

В ходе этой работы 1,5 тыс. интернет-пользователей среди молодежи, которые пропагандировали «колумбайн-сообщества» и выступали за насилие в школе. Как рассказал начальник управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов, всех этих пользователей заблокировали.

Кроме того, в ходе работы в других регионах правоохранительные органы смогли предотвратить теракт, планируемый одним молодым человеком в Адыгее, передает «Интерфакс».



Ранее в МВД сообщили, что в этом году в Татарстане и еще восьми регионах России полицейские нашли несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам.

