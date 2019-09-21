Исследование показало, что антисептики для рук не защищают от вирусов

Исследование японских ученых показало, что использование антисептических дезинфицирующих средств для рук не спасет от вируса гриппа.

Выяснилось, что вирус гриппа, который содержится в слизи от чихания, выживает при обработке рук антисептиком даже после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора и лишь по истечении четырех минут погибает.

Однако обычное мытье рук с мылом убивает вредоносные бактерии за 30 секунд, сообщает портал Mail Online.

Исследователи считают, дело в том, что липкая консистенция человеческой слюны изолирует содержащиеся в ней вирусы. А содержащиеся в антисептиках антибиотики бесполезны от вирусов и способны бороться только с бактериями.

Ранее ученые открыли способ защиты от ВИЧ. Они выяснили, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом.

