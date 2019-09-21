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Исследование показало, что антисептики для рук не защищают от вирусов

21:22, 21.09.2019
Исследование показало, что антисептики для рук не защищают от вирусов
Фото: pxhere.com

Исследование японских ученых показало, что использование антисептических дезинфицирующих средств для рук не спасет от вируса гриппа.

Выяснилось, что вирус гриппа, который содержится в слизи от чихания, выживает при обработке рук антисептиком даже после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора и лишь по истечении четырех минут погибает.

Однако обычное мытье рук с мылом убивает вредоносные бактерии за 30 секунд, сообщает портал Mail Online.

Исследователи считают, дело в том, что липкая консистенция человеческой слюны изолирует содержащиеся в ней вирусы. А содержащиеся в антисептиках антибиотики бесполезны от вирусов и способны бороться только с бактериями.

Ранее ученые открыли способ защиты от ВИЧ. Они выяснили, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом.

ОбществоМедицина
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