Александр Васильев: «Главный тренд моды — седина, морщины и дефекты кожи» — видео

Фото: Максим Платонов

В следующем десятилетии в моде будут седина, морщины и дефекты кожи. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев на прошедшем накануне мастер-классе в Казани.

По его словам, если долгое время на обложках журналов были молодые модели, то сейчас «в моде дамы за 60 лет».

Что касается гардероба, то на гребне волны будет сочетание красного с черным, клетчатые ткани и все оттенки розового.