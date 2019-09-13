Александр Васильев: «Главный тренд моды — седина, морщины и дефекты кожи» — видео
В следующем десятилетии в моде будут седина, морщины и дефекты кожи. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев на прошедшем накануне мастер-классе в Казани.
По его словам, если долгое время на обложках журналов были молодые модели, то сейчас «в моде дамы за 60 лет».
Что касается гардероба, то на гребне волны будет сочетание красного с черным, клетчатые ткани и все оттенки розового.ОбществоКультура Татарстан
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