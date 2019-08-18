Политтехнолог: «Сейчас Казань — предмет зависти для уфимцев, а Татарстан — предмет зависти для Башкирии»
Некоторые регионы России лишаются возможности выстроить линию преемственности руководителей. Об этом заявил в интервью «Реальному времени» российский политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
В качестве примера он привел Башкирию.
«Вечная история: приезжаешь в Башкирию, и тебе все рассказывают, как круто все «у татар» и как хреново у них. Когда-то, в начале 90-х, когда я приезжал в Уфу, а потом в Казань, первая выглядела предпочтительнее», — сказал он.
По мнению Калачева, столица Башкирии раньше выглядела побогаче и поинтереснее.
«Сейчас Казань — предмет зависти для уфимцев, а Татарстан — предмет зависти для Башкортостана. В том числе потому, что в Татарстане удалось сохранить линию преемственности», — отметил политтехнолог.Общество БашкортостанТатарстан
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