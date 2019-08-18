Константин Калачев: «Татарстан на этих выборах демонстрирует куда более здравые подходы, чем Москва»

Политтехнолог Константин Калачев о растущем запросе на федерализм в России

Фото: Ринат Назметдинов

На минувшей неделе в Казани прошло третье заседание экспертного клуба «Волга». Одним из его спикеров выступил российский политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В интервью «Реальному времени» он рассказал о перекосах, к которым привело недоверие к региональным элитам, Татарстане как предмете зависти соседей, «губернаторах на передержке» и шансах Владимира Бортко навязать борьбу на выборах главы Санкт-Петербурга.

«Вечная история: приезжаешь в Башкортостан, и тебе все рассказывают, как все круто «у татар»



— Вы ведь регулярно общаетесь чиновниками первого-второго уровня в регионах? А многим ли из них нужно движение в сторону самостоятельности? Может, их как раз все устраивает?

— На самом деле, это уже не может устраивать страну в целом. Потому что у нас слишком мало регионов-доноров и слишком много дотационных регионов. И, безусловно, это связано в том числе с некоторыми перекосами, когда регионы лишили стимулов развития.

Некоторых реципиентов действительно все устраивает. Но не всех. Я знал, например, одного губернатора, который о задержании своего заместителя узнал из интернета. То есть насколько нужно опустить престиж первого лица, чтобы силовики, задержав его зама, даже не сообщили ему об этом. Но дело даже не в этих пресловутых задержаниях. Дело в том, что без готовности регионов брать на себя ответственность, проявлять самостоятельность, без способности к гибким решениям мы получаем ситуацию, в которой невозможно никакое развитие.

Простой пример — недавний потоп в Иркутской области. Значительная часть средств, выделенных федеральным центром на ликвидацию его последствий, не была освоена. Потому что чиновники боятся брать на себя ответственность, боятся, что их обвинят в нецелевом использовании средств, превышении полномочий, еще в чем-то.

Без готовности регионов брать на себя ответственность, проявлять самостоятельность, без способности к гибким решениям мы получаем ситуацию, в которой невозможно никакое развитие

А другая проблема в том, что регионы лишаются возможности выстроить линию преемственности руководителей. Тоже простой пример — Башкортостан. Вечная история: приезжаешь в Башкирию, и тебе все рассказывают, как круто все «у татар» и как хреново у них. Когда-то, в начале 90-х, когда я приезжал в Уфу, а потом в Казань, первая выглядела предпочтительнее.

— Богаче?

— Да, побогаче и поинтереснее. Сейчас Казань — предмет зависти для уфимцев, а Татарстан — предмет зависти для Башкортостана. В том числе потому, что в Татарстане удалось сохранить линию преемственности. В ЯНАО, например, тоже все очень неплохо. То есть неплохо там, где главы регионов сменяли друг друга не по принципу трех конвертов, не по принципу «вали все на предшественника, ломай все и строй заново, разгоняй этих и набирай новых».

Ведь к чему это привело? Когда возвращали выборы губернаторов, треть назначенных глав пришлось убрать по причине их принципиальной неизбираемости. А неизбираемость — это интегральная оценка работы. Если у тебя высокий антирейтинг, низкий рейтинг, значит, ты делаешь что-то не то и не так. Чаще всего эти люди были варягами, у них не было эмоциональной привязанности к территории, они не думали о том, что здесь жить их детям и внукам, не думали, как «в глаза людям смотреть». Они воспринимали это как работу вахтовым методом, пересидку, пересылку…

— Передержку.

— Да, «губернатор на передержке». Это же на самом деле ненормально. И мне кажется, что некомпетентность этих людей очень плохо отразилась на социально-экономическом развитии территорий. То есть считалось, что выборы — это плохо, потому что есть элемент случайности, вдруг люди выберут не того. А кадровая политика отбирает лучших, давайте будем назначать! И кто из назначенцев оказался в итоге реально успешным и вписал себя в историю того или иного региона? Почти никто.

«Губернатор на передержке». Это же на самом деле ненормально. И мне кажется, что некомпетентность этих людей очень плохо отразилась на социально-экономическом развитии территорий

Сейчас действительно дотационным быть хорошо, а богатым — плохо. Как в случае с Сахалином. Не знаю, как там пройдут выборы, может быть, будет второй тур, может, нет, но в чем главная проблема сахалинцев? У них есть сверхдоходы от нефти и газа. И возникает соблазн заставить их делиться с другими регионами Дальнего Востока, которые нуждаются в поддержке. Но ведь можно делать это в разумных пределах, а можно резать курицу, которая несет золотые яйца.

Да, нужно сохранить единство страны, да, перераспределение средств неизбежно, да, у кого-то есть золото, алмазы, нефть и прочее, а у кого-то нет. Но в то же время есть странные ситуации. Еще один простой пример. Якутия, богатейшая территория. Газ, нефть, золото, алмазы есть — а моста через Лену нет. Они сами не могут решить этот вопрос, а федеральный центр им отказывает, потому что мост, по его мнению, не нужен. Но это же очень странно, да? Самый большой субъект с таким количеством природных богатств не может позволить себе построить мост и вынужден просить. Каждый раз на прямой линии президента кто-нибудь из Якутии звонит: Владимир Владимирович, будет у нас мост или нет? И Путин начинает объяснять, что нужно еще раз все взвесить, проверить, подумать и так далее.

«Керимов начал платить НДФЛ в Дербенте — и Дербент расцвел»

Мне кажется, то, что самостоятельность региона — это хорошо, можно легко и просто доказывать на примере Татарстана. Можно назвать Татарстан территорией устойчивого развития? Можно. Можно сказать, что это один из самых динамично развивающихся субъектов федерации? Можно. Выше здесь уровень социального самочувствия, чем в среднем по стране? Выше. Казань — самый благоустроенный город в стране, может быть, после Москвы? Самый. И так далее. Татарстан достаточно самостоятелен в решении вопросов своего развития. А вспомним тот же Башкортостан, который не смог отстоять «Башнефть».

У нас ведь все укрупняется и монополизируется. Ну где зарегистрированы крупнейшие налогоплательщики?

— В Москве.

— Да. А где люди платят НДФЛ? Вот Сулейман Керимов перерегистрировался в Дербенте — и Дербент расцвел. То есть всего один человек прописался в городе, и проблемы города решены (смеется). А если бы там прописался не один Керимов? Он ведь не единственный богатый лезгин.

Можно назвать Татарстан территорией устойчивого развития? Можно. Можно сказать, что это один из самых динамично развивающихся субъектов федерации? Можно. Выше здесь уровень социального самочувствия, чем в среднем по стране? Выше

Сейчас даже тема реализации нацпроектов, их софинансирования требует большей самостоятельности, смелости и ответственности регионов. Невозможно такой страной управлять в режиме ручного управления. Я лично считаю, что мы наблюдаем кризис властной вертикали и ручного управления. Да и вообще, какая у нас привязка к Москве? Жители Приморья спрашивают у тебя: как там у вас в России? Они ездят лечиться в Южную Корею, отдыхать в Таиланд, они были в Китае и Японии, но не были в Москве. При этом из всех регионов Дальнего Востока только Якутия дает прирост населения, во всех остальных депопуляция.

Помните, Дальний Восток был буквально на грани социального взрыва, когда пытались запретить праворульные авто? Какой был в этом смысл? Подобные вещи как раз и подогревают сеператизм. А так, мне кажется, угроза сепаратизма у нас сильно преувеличена. Знаете, я видел исследования 2011—2013 годов по Украине. Было совершенно ясно, что по своим политическим взглядам, представлениям и предпочтениям жители востока, центра и запада Украины — это фактически разные нации. У нас же, с моей точки зрения, гражданская нация, в общем-то, сложилась.

— Нет такого разрыва, как на Украине?

— Да, такого разрыва нет совершенно точно. Исследования по регионам показывают, что мы куда более похожи.

— И с Кавказом похожи?

— Ну Кавказ, конечно, отдельная тема. Но и то — смотря какой Кавказ, он ведь тоже разный. В Дагестане живут самые большие патриоты России. При этом они, конечно, могут боготворить Шамиля и других героев кавказской войны XIX века, но их патриотизм проявляется даже в том, что они любят покупать отечественные машины. Нигде нет такого количества отечественных машин, как в Дагестане.

В некоторых регионах «Единая Россия» может совсем просесть. Последний опрос «Левада-центра» показал: средний рейтинг ЕР — 28% от всего массива опрошенных, 44% — от тех, кто пойдет на выборы. И это, на самом деле, серьезный вызов, потому что партии власти надо иметь квалифицированное большинство в следующей Госдуме

«Сюрпризы могут быть связаны не с губернаторскими кампаниями, а с выборами в заксобрания»

— Вы задействованы в предвыборной кампании в Санкт-Петербурге на стороне Владимира Бортко, кандидата в губернаторы от КПРФ, идущего по опросам на втором месте. Как считаете, Александр Беглов победит в первом туре? Независимые опросы показывают, что его рейтинг — 40 процентов.

— Я, конечно, лицо заинтересованное, кроме того, сюрпризы должны быть неожиданными… Вся проблема в том, что там уже ищут виноватых, и я один из них (смеется). Ну я совершенно забесплатно даю Бортко какие-то советы, что-то подсказываю. При этом говорю всем, что второго тура не будет — чтобы усыпить бдительность врага (смеется).

Но реально я думаю, что шанс у Бортко есть, поэтому штабисты Беглова сейчас мандражируют. Бортко пытаются снять, в ход идет совсем уж какая-то чушь — запускают какую-то дурацкую рекламу от его имени, обвиняют в том, что он собирается закрыть питерцам выезд в Финляндию. Или, например, говорят, что в одном из его АПМ (агитационно-пропагандистские материалы, — прим. ред.) изображена Петропавловская крепость, а это нарушение авторских прав. Чьих прав? Авторов уже нет, они в гробу переворачиваются.

В общем, объективно рейтинг у Беглова падает, у Бортко он растет. Но в Петербурге очень сильно работает админресурс.

— А в целом ожидаете в день голосования 8 сентября сюрпризов, подобных прошлогодним?

— Думаю, что они будут. Сейчас у многих в центре внимания губернаторские кампании, но сюрпризы могут быть связаны не с ними, а с выборами в законодательные собрания. В некоторых регионах «Единая Россия» может совсем просесть. Последний опрос «Левада-центра» показал: средний рейтинг ЕР — 28% от всего массива опрошенных, 44% — от тех, кто пойдет на выборы. И это, на самом деле, серьезный вызов, потому что партии власти надо иметь квалифицированное большинство в следующей Госдуме. Если «Единая Россия» сейчас просядет, значит надо менять правила, например изменять пропорцию в пользу одномандатников с 50/50 на, допустим, 25/75 или придумывать что-то еще.

В Татарстане, кстати, все будет нормально. Ваши выборы вообще можно считать модельными

То есть сейчас интереснее всего наблюдать за тем, что будет с «Единой Россией». В Татарстане, кстати, все будет нормально. Ваши выборы вообще можно считать модельными. Не скрою, «Школа местного самоуправления» — это независимый проект, отделившийся в свое время от «Открытой России», звала меня сюда почитать лекции вашей оппозиции. Так вот, даже они признают, что Татарстан на этих выборах демонстрирует куда более здравые подходы, чем Москва.

