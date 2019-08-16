Во время WorldSkills в парках Казани выступит Зуля Камалова и Митя Бурмистров

В общественных пространствах Казани в дни проведения WorldSkills Kazan 2019, с 22 по 27 августа, пройдет больше сотни открытых живых концертов, театральных представлений, мастер-классов, лекций и кинопоказов. Подробную программу мероприятий представили сегодня в Дирекции парков и скверов Казани.

Заполнить интерактивами планируют четыре основных площадки: парк им. Горького, Горкинско-Ометьевский лес, набережную озера Нижний Кабан и пешеходную улицу Баумана. За шесть дней городского праздника на открытом воздухе выступят Зуля Камалова, Митя Бурмистров, ВИА «Волга-Волга» и десятки других музыкальных групп. Свои спектакли покажут Татарский академический театр им. Г. Камала, Театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, ТЮЗ. «Реальное время» подготовило список самых ярких событий open air:

21 августа 18.30 — Большой концертный зал им. С. Сайдашева, концерт Государственного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой — песни композиторов советской эпохи — Оскара Фельцмана, Михаила Фрадкина, Александры Пахмутовой;

22 августа, 13.00 — набережная озера Нижний Кабан, показ под открытым небом спектакля «Про Кота и про любовь»;

22 августа, 15.00 — улица Баумана. Выступление солистов Казанской городской филармонии;

22 августа, 15.00 — набережная озера Кабан музыкальный вечер с оркестром Sforzando;

22 августа, 18.00 — парк им. Горького, День русской культуры — интерактивное шоу от театра «Красная горка» и выступление хедлайнера — ВИА «Волга-Волга»;

23 августа, 19.30 — набережная озера Кабан, видеотрансляция архивного спектакля Камаловского театра "Үлеп яратты» («Любовь бессмертная») в постановке Ильгиза Зайниева;

23 августа, 22.00 — набережная озера Нижний Кабан, показ фильмов современных татарских режиссеров совместно с «Татфильмом»;

24 августа, 12.00 — Горкинско-Ометьевский лес, творческая встреча с Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым — послом WorldSkills Kazan 2019

24 августа, 14.00 — набережная озера Нижний Кабан, показ под открытым небом спектакля «Али-Баба и три разбойника»;

25 августа, 15.00 — улица Баумана, выступление оркестра народных инструментов «Казан нуры»;

25 августа, 14.00 и 15.30 — набережная озера Нижний Кабан, спектакль под открытым небом «БукаЖка» от творческой лаборатории «Угол»;

25 августа, 20.00 — набережная озера Нижний Кабан, специальный концерт — выступления групп Juna, Gauga, музыканта Радифа Кашапова и хедлайнера вечера — Зули Камаловой;

25 августа, 19.00 — озеро Кабан, литературно-музыкальный вечер от артистов Камаловского театра;

26 августа, 19.00 — набережная озера Нижний Кабан, показ под открытым небом спектакля «Галиябану»;

26 августа, 21.00 — набережная озера Нижний Кабан, концерт цыганского джаз-оркестра «Мануш-мануш»;

27 августа, 17.00 — Горкинско-Ометьевский лес, музыкальная лаборатория «Креативный Татарстан», планируется мастер-класс от Мити Бурмистрова и диджей-курсы от DJ Булат Bubble Gum.

К слову, в Горкинско-Ометьевском лесу будут организованы бесплатные прямые трансляции церемоний открытия и закрытия чемпионата с профессиональной картинкой и хорошим звуком. Трансляция церемонии открытия начнется в 18 часов 22 августа, церемонии закрытия — в 18 часов 27 августа.

Ранее «Реальное время» публиковало полную культурную программу чемпионата Worldskills Kazan 2019.