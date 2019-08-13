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МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся тумане

16:17, 13.08.2019
МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся тумане
Фото: realnoevremya.ru

МЧС России по Татарстану предупредило об ухудшениях погодных условий.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, с 23.00 13 августа до 8.00 утра 14 августа на территории Республики Татарстан и Казани местами ожидается туман.

МЧС России по РТ предупреждает о том, во время отдыха на природе нужно иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Водителям следует избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы и при возможности надеть светоотражающий жилет.

Напомним, Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан прогнозирует потепление до +25 градусов.

Общество Татарстан
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