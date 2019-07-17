Володин предложил поправки в Конституцию для сбалансирования ветвей власти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития» для издания «Парламентская газета» предложил ряд поправок в Конституцию России. По мнению политика, эти поправки должны обеспечить баланс различных ветвей власти в стране.

В частности, Володин предложил дать Госдуме право участвовать в формировании правительства страны. Как пишет политик, сегодня «на практике» этот вопрос остается в ведении только председателя кабмина. Президент принимает решение на основе представления от премьер-министра, а Дума лишь утверждает решение главы государства. Володин же предлагает, чтобы нижняя палата парламента «как минимум участвовала в консультациях» при назначении ключевых членов правительства.

Володин, кроме того, призвал прописать в Конституции нормы, по которым правительство будет отчитываться перед парламентом.

Также, по мнению Володина, необходимо проанализировать ст. 7 Основного закона. В ней сказано, что политика России как социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». За 25 лет существования российской Конституции наполнение этих понятий, которые «не имеют четкого теоретического и правового описания», совершенно изменилось, полагает спикер Госдумы.

Политик подчеркнул, что речи об изменении базовых положений Основного закона страны не идет.



Напомним, что Володин ранее уже поднимал вопросы изменения Конституции — предыдущий раз в апреле этого года. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложения Володина, заявил, что Основной закон страны не нуждается в изменениях.