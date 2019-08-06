Послу Японии вручили ноту из-за «протестов» в связи с действиями РФ на своей территории

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту протеста после нарушений на Южных Курилах.

Замглавы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, так как они «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Японии назвало визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова чрезвычайно прискорбным. Там отметили, что посещение островов российским политиком «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Сам Медведев сообщил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства. «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?», — сказал он.