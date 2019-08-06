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Послу Японии вручили ноту из-за «протестов» в связи с действиями РФ на своей территории

19:51, 06.08.2019
Послу Японии вручили ноту из-за «протестов» в связи с действиями РФ на своей территории
Фото: mil.ru

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту протеста после нарушений на Южных Курилах.

Замглавы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, так как они «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Японии назвало визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова чрезвычайно прискорбным. Там отметили, что посещение островов российским политиком «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Сам Медведев сообщил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства. «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?», — сказал он.

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