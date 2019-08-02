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Япония назвала прискорбным визит Медведева на Курилы, тот ответил, что ее протесты не вызывают беспокойства

10:31, 02.08.2019
Япония назвала прискорбным визит Медведева на Курилы, тот ответил, что ее протесты не вызывают беспокойства
Фото: ru.wikipedia.org / Витольд Муратов

Министерство иностранных дел Японии назвало визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова чрезвычайно прискорбным.

Там отметили, что посещение островов российским политиком «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Сам Медведев сообщил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — сказал он, сообщает «РИА Новости».

Ранее Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курильских островах. Сегодня он прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

ОбществоВласть
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