Япония назвала прискорбным визит Медведева на Курилы, тот ответил, что ее протесты не вызывают беспокойства
Министерство иностранных дел Японии назвало визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова чрезвычайно прискорбным.
Там отметили, что посещение островов российским политиком «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Сам Медведев сообщил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского правительства.
«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — сказал он, сообщает «РИА Новости».
Ранее Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курильских островах. Сегодня он прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.ОбществоВласть
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