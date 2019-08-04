Украинцы — это всегда плюс и никаких минусов, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что через несколько лет половина граждан страны эмигрирует в зарубежные страны.
По его словам, «украинские мозги» нужны всем европейским странам.
«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — заявил он.
При этом Климкин подчеркнул, что Украина не стремится «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС», пишет «Обозреватель».ОбществоВласть
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