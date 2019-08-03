В Госдуме объяснили новые санкции США по «делу Скрипалей»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что США, вводя санкции в отношении России в связи с «делом Скрипалей», действуют из своих собственных интересов.



«Совершенно очевидно, что никаких убедительных доказательств причастности России и российских граждан к инциденту в Солсбери мировому сообществу так и не представлено», — цитирует его RT.

По мнению политика, вероятный ущерб российско-американским коммерческим отношениям, который, по заявлению Госдепа, может составить «миллиарды долларов», незначительно отразится на российской экономике. Это связано с тем, что у России есть множество других торгово-экономических партнеров в Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.