«Мне их не жалко, мы их заламывали»: росгвардеец-срочник рассказал о разгоне митинга в Москве

Издание The Village опубликовало монолог солдата-срочника, проходящего службу в Росгвардии и участвовавшего в разгоне несанкционированного Митинга в Москве. Имя солдата и часть, где он проходит службу, не раскрывается.

Солдат рассказал, что на митинге его подразделение в основном перекрывало улицы и «работало по школьникам». «Мне их не жалко, мы их заламывали, потому что они бегали, а вести себя надо спокойно. И вообще, надо думать, прежде чем выходить с листовками и свитками — за них «принимают», — заявил он.

Он также добавил, что командиры готовили солдат к худшему, что на митинг выйдут до 10 тысяч человек (по официальным данным, на митинг пришло 3,5 тысячи человек). Вместе с тем, он не боялся, что его могут убить, «максимум — просто покалечат». Кроме того, солдат рассказал, что одному его сослуживцу распылили газовый баллончик в лицо, а их автобус закидали яйцами.

Солдат также добавил, что поддерживает действующую власть и не вышел бы на митинг, если бы был сейчас на гражданке.

Напомним, что на митинге в Москве полиция задержала более тысячи человек.