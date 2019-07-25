В Госдуме предлагают увеличить количество дополнительных баллов ЕГЭ за золотую медаль

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, которым предлагается увеличить количество дополнительных баллов к ЕГЭ для выпускников с золотой медалью.

При этом число дополнительных баллов предстоит определять вузу. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Игорь Ананских и Николай Рыжак.

— В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ, несущественно. Такой подход, по нашему мнению, нивелирует успехи детей за период обучения в средней школе и создает неравные возможности для граждан, поступающих в различные образовательные организации, — указано в пояснительной записке.

В связи с этим депутаты предлагают установить минимальную границу количества баллов при поступлении в вузы. При этом за последними предлагается сохранить самостоятельное регулирование большего количества дополнительных баллов. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что российским выпускникам могут добавить баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы.