Опрос показал отношение россиян к действующей власти

Более двух третей жителей России (68%) положительно воспринимают работу Владимира Путина на посту президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Согласно исследованию, не одобряют деятельность главы государства около трети сограждан (31%).

Кроме того, 34% респондентов хорошо отзываются о работе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 43% участников опроса в целом положительно оценивают деятельность кабинета министров.

37% россиян одобряют работу Госдумы, не одобряют — 60% граждан, передает «Интерфакс».

О том, что дела в России идут в правильном направлении, заявила половина опрошенных (50%), 41% придерживается мнения, что страна движется по неверному пути.

Опрос был проведен 18—24 июля среди более 1600 жителей России старше 18 лет.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, около 40% россиян винят Украину в плохих отношениях с Россией.