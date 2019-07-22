В Калифорнии обнаружили кладбище самолетов Boeing 737 Max

В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле нашли более 35 припаркованных лайнеров Boeing 737 Max.

Эти судна принадлежат компании Southwest Airline. Самолеты будут на приколе, пока не снимут запрет на полеты воздушных судов данного типа, сообщает Daily Mail. Полеты 737 МАХ приостановлены во многих странах после того, как два таких авиалайнера разбились. Так, в марте авиакатастрофа произошла в Эфиопии. В ноябре прошлого года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

Напомним, ранее несколько сотен пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок.