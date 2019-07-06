Бывшая жена Джеффа Безоса после развода заняла в список богатейших людей мира

В США судья подписал акт о расторжении брака основателя и владельца Amazon Джефф Безос и Маккензи Безос после 25 лет совместной жизни.

При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon. В результате она заняла 22-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg с состоянием в $39 млрд, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Маккензи Безос пожертвует половину своего состояния на благотворительность.

После развода Маккензи Безос заберет 25 процентов от их общей доли в Amazon, но оставит ему контроль над голосами от имени этих акций для поддержки его начинаний. Она передала Джеффу Безосу все свои активы в Washington Post, Blue Origin и 75 процентов Amazon от их общей доли.