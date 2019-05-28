СМИ: бывшая жена Джеффа Безоса пожертвует около $18 млрд на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса Маккензи пожертвует половину своего состояния, которое составляет около $37 млрд, на благотворительность.

«У меня есть несоизмеримо большое количество денег, которыми я могу поделиться», — цитирует ее Bloomberg.

В начале апреля Маккензи Безос объявила о завершении процесса развода c основателем Amazon Джеффом Безосом.

Они договорились, что Маккензи Безос заберет 25 процентов от их общей доли в Amazon, но оставит ему контроль над голосами от имени этих акций для поддержки его начинаний. Она передала Джеффу Безосу все свои активы в Washington Post, Blue Origin и 75 процентов Amazon от их общей доли.

Стоит отметить, что доля Маккензи Безос в Amazon оценивается в $35 млрд.