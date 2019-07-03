В Болгаре будут работать самозанятые школьники и студенты

Министр экономики Фарид Абдулганиев рассказал о предложении главы Спасского района на еженедельном совещании у президента устроить на работу в историческом поселении Болгар школьников и студентов во время летних каникул.

«Вы знаете, что еженедельно президенту [Рустаму Минниханову] два-три главы муниципальных районов докладывают, какая работа по развитию малого бизнеса была проведена за последние три месяца. На этой неделе, в понедельник, глава Спасского района, где находится Болгар, предложил в летний сезон регистрировать школьников от 14 лет и студентов в качестве самозанятых», — рассказал корреспонденту «Реального времени» министр. «И закроется потребность в рабочей силе, и экономика, и опыт для ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь», — сообщил Фарид Абдулганиев.