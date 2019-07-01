Минниханов распорядился, чтобы музей истории татарской литературы включили в туристическую карту Казани
Музей истории татарской литературы и входящая в него мемориальная квартира писателя Шарифа Камала должны стать точкой притяжения туристов.
Такое поручение озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов во время осмотра обновленной музейной экспозиции в историческом особняке в центре Казани, сообщает ИА «Татар-информ».
— Нам нужно возить сюда туристов, показывать музей, — подчеркнул Рустам Минниханов.
Сегодня президент Татарстана осмотрел мемориальную квартиру писателя Шарифа Камала, ознакомился с имеющимися экспозициями, посетил библиотеку, медиацентр, книжный магазин и детские игровые комнаты, сообщает пресс-служба президента РТ.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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