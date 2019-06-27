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Twitter будет помечать посты политиков, нарушающие правила соцсети

22:33, 27.06.2019
Twitter будет помечать посты политиков, нарушающие правила соцсети
Фото: publicdomainpictures.net

Сервис микроблогов Twitter будет ставить особые пометки на посты политических деятелей, нарушающих правила соцсетей.

Правила будут распространяться только на имеющие не менее 100 тыс. подписчиков верифицированные учетные записи чиновников или их представителей.

Если какое-либо сообщение указанных пользователей будет нарушать установленные в Twitter правила, его сотрудники проведут оценку того, является ли данная запись важной для общественности. В комиссию войдут юристы, а также эксперты из подразделений соцсети, занимающихся вопросами этики, безопасности и связями с общественностью.

О том, что Twitter будет помечать сообщения политиков, не отвечающие стандартам соцсети, стало известно в марте этого года.

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