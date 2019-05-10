Вандалы осквернили могилы советских воинов в Германии

В Германии правоохранительные органы расследуют случай вандализма на советском воинском кладбище в городе Шпремберге.

Инцидент произошел спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на советском воинском кладбище в немецком городе.

Предварительно, группа неизвестных лиц нанесла на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску, рассказали в пресс-службе посольства России в Германии.

В настоящее время специальные службы устраняют последствия вандализма, проводится проверка.

Напомним, ранее в Варшаве неизвестные осквернили кладбище советских солдат.