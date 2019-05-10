Вандалы осквернили могилы советских воинов в Германии
В Германии правоохранительные органы расследуют случай вандализма на советском воинском кладбище в городе Шпремберге.
Инцидент произошел спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на советском воинском кладбище в немецком городе.
Предварительно, группа неизвестных лиц нанесла на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску, рассказали в пресс-службе посольства России в Германии.
В настоящее время специальные службы устраняют последствия вандализма, проводится проверка.
Напомним, ранее в Варшаве неизвестные осквернили кладбище советских солдат.Общество
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