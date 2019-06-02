В Рособрнадзоре назвали самое распространенное нарушение на ЕГЭ

Наиболее распространенным нарушениям на ЕГЭ является использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно данным ведомства, из-за шпаргалок было удалено 56 человек, из-за средств связи, в том числе из-за смартфонов, — 58 учащихся.

«Мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Всего за нарушения во время первых экзаменов был удален 141 участник ЕГЭ.

Напомним, ранее Рособрнадзор заявил о DDoS-атаках на свои интернет-ресурсы.