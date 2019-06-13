Преемника Табриса Яруллина выберут 22 июня на заседании совета Всемирного форума татарской молодежи

На заседании совета Всемирного форума татарской молодежи будет решаться вопрос о том, кто займет должность председателя данной организации. Заседание назначено на 22 июня, на данный момент ведется подготовка к нему. Об этом «Реальному времени» рассказала и. о. зампредседателя исполкома всемирного конгресса татар (ВКТ) по работе с татарскими молодежными организациями Ленария Муслюмова.

Напомним, ранее Табрис Яруллин, который являлся заместителем председателя исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ), а также председателем совета Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ), заявил о сложении с себя полномочий. Сегодня стало известно, что в качестве исполняющего обязанности на посту Яруллина была назначена Ленария Муслюмова, до этого занимавшая должность главного секретаря в аппарате Всемирного форума татарской молодежи.

На заседании Совета ВФТМ будет решаться, станет ли Муслюмова новым председателем этой организации или это место займет кто-то другой.

— Другие люди тоже могут выставить свои кандидатуры, — пояснила Ленария Муслюмова.