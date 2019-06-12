Эксперты назвали самые миролюбивые страны в мире
По итогам 2018 года самой миролюбивой страной в мире стала Исландия. Это следует из «Глобального индекса миролюбия» (Global Peace Index), который опубликован в ежегодном исследовании Института экономики и мира.
В пятерку также вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.
Наименее миролюбивой страной стал Афганистан, а также Сирия, Южный Судан, и Иран.
Россия заняла в рейтинге 154-е место из 163.
Ранее аналитики страховой компании «Ренессанс страхование» определили самые опасные страны для отдыха, наиболее посещаемые российскими туристами. На первом месте оказались Болгария и Турция — за медпомощью в этих странах обратились до 8% посетивших их туристов из РФ.
Также в список вошли Таиланд (до 4%), Кипр (до 3%), Испания (до 3%), Черногория (до 3%) и ОАЭ (до 2%).
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