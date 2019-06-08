Проект строительства «Северного потока — 2» профинансировали на 80%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проект строительства «Северного потока — 2» профинансирован на 80%. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.
«Капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, на 80% (с учетом транша финансирования за второй квартал 2019 года)»,
— цитирует Миллера «РИА Новости».
По словам главы «Газпрома», с точки зрения протяженности «Северный поток — 2» завершен на 57,2%.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о «Северном потоке — 2», отметил, что проект полностью отвечает национальным интересам Европы и России.
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