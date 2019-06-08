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Проект строительства «Северного потока — 2» профинансировали на 80%

01:33, 08.06.2019
Проект строительства «Северного потока — 2» профинансировали на 80%
Фото: kremlin.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проект строительства «Северного потока 2» профинансирован на 80%. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«Капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, на 80% (с учетом транша финансирования за второй квартал 2019 года)»,
цитирует Миллера «РИА Новости».

По словам главы «Газпрома», с точки зрения протяженности «Северный поток 2» завершен на 57,2%.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о «Северном потоке — 2», отметил, что проект полностью отвечает национальным интересам Европы и России.

ОбществоИнфраструктура
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