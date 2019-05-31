В организации Дня защиты детей в Казани примут участие пять тысяч человек

В Казани для организации Дня защиты детей будут задействованы пять тысяч учащихся и педагогов всех казанских школ искусств, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов. В мероприятиях на центральной праздничной площадке у Казанского кремля примут участие более 20 творческих коллективов. Ожидается, что 1 июня на мероприятиях в кремле побывают около 10 тысяч гостей.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году республика откроет дополнительно три тысячи мест в детсадах для детей до 3 лет.